Bonsoir bonsoir!: Découvrez les invités du 12 au 15 mai!

Le mercredi 14 mai s’annonce tout en émotions et en résilience. Marina Orsini viendra toucher les cœurs avec sa sensibilité, Léane Labrèche-Dor amènera son humour et sa profondeur, Anick Lemay partagera son parcours de vie avec une sincérité désarmante et Guillaume Pineault fera rire tout le monde avec ses anecdotes du quotidien.

Enfin, le jeudi 15 mai viendra clore la semaine avec une touche de musique, d’humour et de belles discussions. Roxane Bruneau, toujours aussi authentique, sera sur le plateau pour parler de ses projets et, qui sait, peut-être livrer une performance musicale. Catherine Ethier, avec sa plume brillante, livrera une chronique qui ne laissera personne indifférent. Jay Scott partagera son univers musical et son cheminement inspirant, tandis que Rafaële Germain apportera sa finesse et sa perspective d’écrivaine engagée.