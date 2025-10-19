Bonne nouvelle pour Louis-José Houde!

Ce projet unique réunit six humoristes chouchous du public: Louis-José Houde, Mike Ward, Martin Petit, François Bellefeuille, Laurent Paquin et Charles Deschamps. Tous ont contribué au livre avec leurs propres textes, anecdotes et souvenirs! Une belle façon de replonger dans cette aventure collective qui a marqué la scène humoristique montréalaise.

Depuis son ouverture en 2015 sur la rue Ontario, le Bordel Comédie Club est devenu un incontournable de l’humour au Québec. Avec ses soirées à guichets fermés, il a permis aux artistes d’expérimenter, de tester du nouveau matériel et de briser les carcans des spectacles formatés.

Le livre promet de revenir sur cette décennie fertile avec des photos d’archives, des récits de coulisses et des confidences exclusives des fondateurs.