Bonne nouvelle pour Louis-José Houde!

Le Bordel Comédie Club souffle déjà ses dix bougies! Pour marquer le coup, un livre anniversaire intitulé Le Bordel Comédie Club: 10 ans de rodage sortira en librairie le 19 novembre prochain!
Et bonne nouvelle: l’ouvrage rassemble des textes inédits signés par de grandes vedettes de l’humour québécois!
Ce projet unique réunit six humoristes chouchous du public: Louis-José Houde, Mike Ward, Martin Petit, François Bellefeuille, Laurent Paquin et Charles Deschamps. Tous ont contribué au livre avec leurs propres textes, anecdotes et souvenirs! Une belle façon de replonger dans cette aventure collective qui a marqué la scène humoristique montréalaise.
Depuis son ouverture en 2015 sur la rue Ontario, le Bordel Comédie Club est devenu un incontournable de l’humour au Québec. Avec ses soirées à guichets fermés, il a permis aux artistes d’expérimenter, de tester du nouveau matériel et de briser les carcans des spectacles formatés.
Le livre promet de revenir sur cette décennie fertile avec des photos d’archives, des récits de coulisses et des confidences exclusives des fondateurs.
Avec ses 256 pages et son prix de 44,95 $, Le Bordel Comédie Club: 10 ans de rodage se veut à la fois un objet de collection et une célébration festive. Les admirateurs de Louis-José Houde, mais aussi de Mike Ward, François Bellefeuille, Laurent Paquin, Martin Petit et Charles Deschamps, y trouveront un concentré d’histoires savoureuses et de rires garantis!
Pssssst! Louis-José Houde souffle ses 47 bougies aujourd'hui! Bonne fête!!!
