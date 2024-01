Big Brother Célébrités: Patsy et Pascale font des révélations croustillantes!

Patsy Gallant et Pascale de Blois de Big Brother Célébrités répondent aux questions du public dans une nouvelle vidéo savoureuse.

**Attention, spoilers en vue !** Si vous n'êtes pas à jour dans l'émission, arrêtez votre lecture ici.

Les deux personnalités ont été éliminées dimanche soir et se sont prêtées au jeu du Jenga des évincées. Chaque fois qu'elles retirent une pièce du jeu, elle contient une question du public.

On a donc appris qui était la vedette la plus bordélique de Big Brother Célébrités, qui étaient les meilleurs chefs cuisiniers (en ordre!) de la maison et plus encore! Voici la vidéo dans laquelle Patsy Gallant et Pascale de Blois livrent de croustillantes informations au sujet de Big Brother Célébrités: