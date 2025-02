Bianca Gervais annonce la fin de la série Les Perles, lisez son message déchirant

«Aujourd'hui, j'étais au resto avec mes filles à partager de jolis macarons colorés.Sur ma boîte vocale, j'ai attrapé un message vocal qui me confirmait que Les Perles ne seront pas de retour sur les ondes de TVA pour une 2e saison. Je m'en doutais, depuis des semaines. Malgré de nobles côtes d'écoutes pour notre série, notre télé traverse un réel tsunami. Mais parfois, notre déni (le mien, en premier lieu!) est source de réconfort.

Je me suis mise un sourire dans le visage et j'ai terminé ce moment précieux avec mes filles. Comme mon personnage, Stéphanie l'aurait fait avec ses Perles. Maintenant seule devant mon ordi, j'ai une boule au ventre. Ce n'est pas la première, ni la dernière peine. Notre métier est fait de ce genre de nouvelles et je suis une privilégiée.

Ce rôle, j'en rêvais depuis mes 8 ans. Le beau, le grand, le complexe, le vrai.

Lorsqu'on est petit et qu'on joue au Serpent et Échelle, on rêve tous de lancer les dés et d'attraper la grande, grande, échelle pour gagner la partie, en essayant d'éviter les maudites cases de serpents. À ma façon, en travaillant aux côtés de ces personnes extraordinaires, je suis montée dans la grande échelle et je peux faire une danse de la victoire.

En premier lieu, merci à la grandiose Erika Soucy. Tes textes et tes dialogues furent pour moi une réelle source d'émancipation. Le prolème est que je te cherche maintenant partout. Viarge! Merci d'avoir cru en moi, je ne le dirai jamais assez. Je souhaite à tous mes copains acteurs de pouvoir jouer tes mots un jour. Tu es mon coup de foudre professionnel.

D'ailleurs, parlant d'acteurs! Ahhhh! Mes Perles : Cassandra Latreille et Anouk Tanguay. Mes amours, mes chums de femmes de tournage, mes fidèles, mes ricaneuses, mes filles télévisuelles. Notre amitié sincère et mon admiration à votre égard sera éternel. On ne se lâche pas. Môman est encore là. Pas loin derrière. Allez smasher votre plafond de verre! Go! Go go!

Aux copains/copines acteurs/actrices : Sharon, Isaac, Claude, Chantal, Bruno, Linda, Lucien, Normand, Anthony et j'en passe.

Merci de m'avoir élevée par votre talent à tous les jours.

Merci à Encore Productions pour le gage de confiance. À Isa chérie et Pat d'amour.

Merci à Hervé Baillargeon, whaaaat a ride. Much love

Merci à l'équipe, criss que je vous aime.

Merci à Illico et tva d'avoir dit "oui" à la Gervais

Merci à François Messier-Rheault, on se sent invincible quand tu nous filmes. MERCI.

Je conserve fièrement mon tatouage de perle au poignet.

(Laissez-moi un petit 2 mins pour noyer ma peine dans la jolie boîte de macarons arc-en-ciel)

On se revoit à la prochaine grande échelle.

xxxxxxxx»

Rappelons que Bianca Gervais s'était récemment ouverte sur une scène particulièrement marquante de la série où son personnage explosait de rage. Vous pouvez relire ses confidences par ici.

Si vous ne l'avez pas encore vue, la dramatique Les Perles est disponible sur illico+.