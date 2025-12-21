Benoît Gagnon partage un moment marquant vécu avec son fils Charles

Début du contenu principal.
Benoît Gagnon a vécu une fin de semaine particulièrement marquante les 13 et 14 décembre derniers, alors qu’il participait au 24h de Tremblant en compagnie de son fils Charles.
Un moment chargé d’émotion pour l’animateur radio, qui prenait part à l’événement pour une 25e fois.
Rappelons que le 24h de Tremblant est un événement d’envergure qui vise à amasser des fonds afin d’améliorer le bien-être des enfants. Les sommes recueillies sont redistribuées à plusieurs fondations, dont la Fondation Charles-Bruneau, le CHU Sainte-Justine et l’Hôpital de Montréal pour enfants.
Cette année, l’expérience a toutefois pris une dimension bien spéciale pour Benoît Gagnon, puisqu’il a eu la chance de la vivre aux côtés de son fils. Pour Charles, il s’agissait d’un moment père-fils unique, ponctué de discussions profondes, de découvertes et d’une grande prise de conscience!
Sur sa page Instagram, Benoît a d’ailleurs partagé un message rempli de fierté, soulignant à quel point cette fin de semaine passée en tête-à-tête avec son fils l’a profondément touché. Il y raconte les réflexions de Charles sur la maladie des enfants, l’injustice, la recherche médicale et son désir de comprendre et d’aider.
«Mon 25ie @24htremblant se termine avec un résultat hallucinant et un montant complètement fou ….
À tous MERCI !!!! Vous êtes franchement généreux, ces grandes réalisations de groupe ça me touche beaucoup et je suis privilégié de faire partie de la famille.
Celui-ci je l’ai vécu à travers les yeux de mon fils Charles. On était que nous deux en fin de semaine et on a eu la chance de beaucoup se parler. Ses réflexions face à la maladie des enfants, à l’injustice, à vouloir aider, à demander comment ça marche la recherche, à vouloir comprendre pourquoi certains enfants sont malades et pas d’autres, à me demander « combien ça coûte une machine de recherche » , tout ça m’a beaucoup touché.
De le voir rire, être ému, danser sa best life, se présenter aux gens, de le voir passer du temps avec des adultes au cœur immense, de le voir s’émerveiller devant du beau, de le sentir intéressé et impliqué … tout ça m’a rendu très fier comme papa.
Merci mon gars pour la super fin de semaine je t’aime.
Merci aux milliers de personnes présentent ce wknd.
Merci les amis pour les bons mots et les beaux gestes.
Merci à toute l’équipe du @24htremblant vous rockez.
J’ai déjà hâte à l’année prochaine …
À tantôt ❤️», dévoile-t-il.
L’animateur évoque aussi avec émotion les petits moments qui ont rendu l’expérience si précieuse: voir son fils rire, danser, s’émouvoir, aller à la rencontre des gens et s’émerveiller devant la générosité ambiante. Autant de gestes simples qui ont renforcé sa fierté de papa!
« Tout ça m’a rendu très fier comme papa », a-t-il écrit, remerciant chaleureusement son fils pour cette fin de semaine inoubliable, ainsi que les milliers de personnes présentes et l’équipe du 24h de Tremblant.
Soulignons que l’édition a permis de récolter près de 9 millions de dollars. Une somme impressionnante qui contribuera à améliorer concrètement la vie de nombreux enfants à travers la province!
