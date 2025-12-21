Benoît Gagnon partage un moment marquant vécu avec son fils Charles

Cette année, l’expérience a toutefois pris une dimension bien spéciale pour Benoît Gagnon, puisqu’il a eu la chance de la vivre aux côtés de son fils. Pour Charles, il s’agissait d’un moment père-fils unique, ponctué de discussions profondes, de découvertes et d’une grande prise de conscience!

Sur sa page Instagram, Benoît a d’ailleurs partagé un message rempli de fierté, soulignant à quel point cette fin de semaine passée en tête-à-tête avec son fils l’a profondément touché. Il y raconte les réflexions de Charles sur la maladie des enfants, l’injustice, la recherche médicale et son désir de comprendre et d’aider.

«Mon 25ie @24htremblant se termine avec un résultat hallucinant et un montant complètement fou ….



À tous MERCI !!!! Vous êtes franchement généreux, ces grandes réalisations de groupe ça me touche beaucoup et je suis privilégié de faire partie de la famille.



Celui-ci je l’ai vécu à travers les yeux de mon fils Charles. On était que nous deux en fin de semaine et on a eu la chance de beaucoup se parler. Ses réflexions face à la maladie des enfants, à l’injustice, à vouloir aider, à demander comment ça marche la recherche, à vouloir comprendre pourquoi certains enfants sont malades et pas d’autres, à me demander « combien ça coûte une machine de recherche » , tout ça m’a beaucoup touché.



De le voir rire, être ému, danser sa best life, se présenter aux gens, de le voir passer du temps avec des adultes au cœur immense, de le voir s’émerveiller devant du beau, de le sentir intéressé et impliqué … tout ça m’a rendu très fier comme papa.



Merci mon gars pour la super fin de semaine je t’aime.

Merci aux milliers de personnes présentent ce wknd.

Merci les amis pour les bons mots et les beaux gestes.

Merci à toute l’équipe du @24htremblant vous rockez.



J’ai déjà hâte à l’année prochaine …



À tantôt ❤️», dévoile-t-il.