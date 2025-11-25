Benoît Gagnon partage un émouvant moment père-fils

Début du contenu principal.
On a eu droit à un moment émouvant entre Benoît Gagnon et son plus jeune garçon, Charles.
C’est dans une story déposée sur le compte Instagram de l’animateur radio qu’on a effectivement été témoins d’une demande touchante de son coco de bientôt 10 ans.
Installé avec lui dans la voiture, le père a effectivement expliqué que son fils avait demandé d’écouter une chanson très significative pour eux, la préférée de sa défunte grand-maman.
Sous la vidéo montrant Charles, sourire aux lèvres, se balançant au son de La Bohème de Charles Aznavour, Benoît Gagnon a cité son garçon:
«Papa, peux-tu mettre la chanson que Mamie Charlotte aimait svp?»
C’est par ailleurs une semaine festive dans la maison des Gagnon puisque ce sera tout bientôt le 10e anniversaire de Charles, né un 27 novembre!
On en profite pour souhaiter à l’avance bonne fête au petit bonhomme (plus si petit) de Benoît Gagnon.