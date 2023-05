Grande étape pour Benoît Gagnon et sa fiancée

«Nath vient de vendre sa maison. On est présentement dans les boîtes. Ça fait trois ans qu’on est ensemble, mais elle gardait sa maison sur la Rive-Nord à cause de l’école d'Emma, mais on en a trouvé une pour elle sur la Rive-Sud.»

Emma est la fille de 16 ans de Nathalie. Elle est également maman d'un grand garçon, maintenant adulte, qui habite en appartement.

De son côté, Benoît Gagnon est père de trois enfants: Mathieu, Sophie et Charles.

On souhaite beaucoup de bonheur aux fiancés et à toute la famille!