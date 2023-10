Benoît Gagnon est en deuil: «J’ai l’âme et le cœur en miettes»

Voici le message intégral:

«Maman Charlotte est partie aujourd’hui à 11:42. Une matinée émotive après 10 semaines où notre monde s’est arrêté. Un vertige immense mais surtout depuis ce matin un vide irréel, un vide qui me fait mal en-dedans. J’ai l’âme et le cœur en miettes.



Maman merci. Ce fut un grand privilège que d’être ton fils et de t’entendre souvent parler de tes gars avec une fierté sans pareille. Merci d’aimer autant les enfants, mamie Charlotte va leur manquer. Je te demande de veiller sur eux svp.



Je pourrais faire une liste de 1000 choses qui vont me manquer de toi mais c’est toi, toi tu vas me manquer.



Un gros allo à p’pa, @nath_sanschagrin me dit que vous dansez déjà ensemble heureux de vous retrouver après 20 ans. Toi, la femme d’un seul homme comme tu le disais souvent, tu retrouves Camille. Ça dois jaser en ta 🌟



Ça ça me rend profondément heureux même si j’ai le souffle court et que je suis pas mal ko par ton départ.



Tu me manques déjà tellement 💔 J’étais d’abord un fils et je suis devenu un homme grâce à toi.



Encore une fois merci m’man et à tantôt ❤️



Un mot … Merci aux infirmières de l’Unité des soins palliatifs de l’Hôpital Laval à Ste-Foy. Votre douceur et votre présence font de vous des humains d’exception. Merci 🫶🏼»

Nous transmettons toutes nos sympathies à la famille.

