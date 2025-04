Benjamin de L'amour est dans le pré a reçu de la grande visite dans sa serre

Benjamin de L'amour est dans le pré nous ouvre les portes de sa ferme maraîchère pour la saison 2025!

Ce candidat chouchou de la saison 12 de la populaire téléréalité a repris cette ferme en 2021. En plus de vendre des légumes en serres à l'année, Benjamin et son équipe invitent les gens à visiter leur boutique. On y trouve des plants, des semis et tout ce qu'il faut pour se créer un petit jardin de rêve.

Découvrez le message de Benjamin de L'amour est dans le pré, vous accueille dès maintenant à la Récolte des Cantons.

