Voyez comment Benjamin Gratton était emballé de sa virée en hydravion!

« Bonne fête Benjamin!

C'est aujourd'hui que Benjamin touche enfin à ses 21 ans. Ça passe tellement vite, trop vite. Il me semble que c'était hier qu'on l'accompagnait partout et qu'on ignorait encore comment il allait se débrouiller dans la vie. Aujourd'hui, il fait ses propres choix, avec ou sans ses parents, et il a atteint lù,autonomie suffisante pour poursuivre sur le chemion de la confiance en soi. Évudemment, nous lui avons permis de devenir ce qu'il est en lui laissant expérimenter des choses et en coupant graduellement le cordon parental. Nous sommes restés à l'écoute de son potentiel en le regardant faire des erreurs mais en l'encourageant à apprendre de celles-ci. Aujourd'hui, il m'est désormais impossible de connaitre ses limites car c'est lui seul qui pourra les mettre.

Bonne fête fiston! Tu ne seras probablement jamais pilote d'avion mais un bel avenir t'attend. Nous setons là pour te soutenir dans tes prochaines ambitions et saches que tes ambitions donnent le goût à d'autres jeunes comme toi d'aller au bout de leurs rêves. Nous n'avons plus le contrôle de ce que tu peux inspirer aux autres, nous sommes seulement témoins des portes que tu ouvres pour tes semblables.

On t'aime. »

On lui souhaite un joyeux anniversaire, nous aussi!