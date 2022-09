Scène touchante : Patricia Paquin et sa famille visionnent l’arrivée de Benjamin dans STAT

C’est jeudi que le fils de Patricia Paquin et de Mathieu Gratton, Benjamin, a fait sa première apparition dans la nouvelle quotidienne STAT.

Toute la famille était d’ailleurs à ses côtés pour vivre ce visionnement émouvant, tous complètement fiers de lui!

Sur ses réseaux sociaux, Patricia Paquin a d’ailleurs partagé la scène écrivant: «J’ai capté pour vous le moment où Benjamin se voit pour la première fois à la télévision.»

Vous allez le voir dans l’extrait qui suit dans un instant, mais Benjamin semble passer par plusieurs émotions. La maman a expliqué: «Dès les premières secondes on sent une certaine fierté et PAF il disparaît.» La scène absolument charmante se trouve dans la vidéo que vous pouvez visionner en haut de cet article.

Évidemment que Patricia Paquin était heureuse et fière de sa performance. Elle a écrit: «De mon côté, je suis déjà touchée de voir la complicité de Ben et de Geneviève Schmidt, qui joue sa mère. Elle est tout simplement merveilleuse avec lui sur le plateau.»

