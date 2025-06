Ben Stiller et sa femme volent la vedette au Grand Prix du Canada!

Entre les essais libres, les événements exclusifs et les soupers en ville, Ben et Christine semblaient pleinement profiter de leur escapade montréalaise. Et on les comprend: Montréal est à son apogée lors du Grand Prix, où glamour et adrénaline se rencontrent à chaque coin de rue.

D'ailleurs, Ben a même pu déguster une fameuse poutine Ashton, de quoi se bourrer la panse entre les courses!