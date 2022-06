Barbie et Ken: des photos de Margot Robbie et Ryan Gosling deviennent virales

Margot Robbie et Ryan Gosling sont en plein tournage du nouveau film Barbie!

Dans ce long métrage, l'actrice incarnera la plus célèbre des poupées et sa covedette incarnera Ken. On avait déjà vu quelques photos des comédiens métamorphosés pour les besoins de ce film au cours des dernières semaines. Aujourd'hui, de nouvelles images captées sur le plateau de tournage sont devenues virales.

C'est que Margot Robbie et Ryan Gosling ont tourné une scène habillés en Barbie et Ken version patins à roues alignées. Leurs costumes sont copiés sur de véritables poupées vendues par Mattel dans les années 90. Voici les photos en question, qui nous montrent le duo d'acteurs vêtu de façon plus extravagante que jamais :