Voici quand Barbie sera (enfin!) disponible sur Crave

Ça y est, on sait à quel moment on pourra revoir le film Barbie dans notre salon!

Le long métrage de l'année arrivera en exclusivité sur Crave le 15 décembre 2023.

Cette comédie brillante et féministe, imaginée, écrite et réalisée par Greta Gerwig, met en vedette Margot Robbie et Ryan Gosling dans les rôles de Barbie et Ken.