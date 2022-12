Bande-annonce: Éric Bruneau totalement métamorphosé dans Crépuscule pour un tueur!

Les premières images de la série Virage - Double Faute viennent d'être dévoilées!

Forte du succès de son premier volet diffusé à l’automne 2021, la dramatique de Noovo est de retour avec Éric Bruneau et Louis Morissette.

Cette fois-ci, on y suivra les hauts et les bas de Charles (Éric Bruneau), un joueur de tennis talentueux qui n’a jamais réellement réussi à briller et qui vivote au 187e rang mondial. Continuant de consacrer sa vie à son sport, il traverse blessures, manque de financement et troubles anxieux.

Découvrir la bande-annonce de Virage - Double faute.

Vous aimerez aussi :