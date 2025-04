Antoine Vézina est de retour avec ce projet

Les trois nouveaux épisodes, lancés sur iHeart, nous permettent de mémoriser les capitales de toutes les provinces et territoires de notre pays.

Ce qui est génial avec cette nouvelle saison du balado, c'est qu'on peut maintenant regarder les épisodes sur YouTube.

Parce qu'entendre ET voir Antoine Vézina et Frédéric Barbusci nous jaser de la confédération et des provinces de l'Ouest, c'est à la fois instructif et totalement divertissant!

Voici le premier épisode de Trouver Mnémo Spécial Canada: