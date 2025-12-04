Anthony et Alexandra d’OD Chypre disent franchement ce qu’ils pensent de Johanie

Début du contenu principal.
Le couple finaliste d’OD Chypre, Alexandra et Anthony en avait long à dire lors de notre entrevue. Différents dossiers perturbent encore les nouveaux amoureux notamment celui de la candidate Johanie envers qui Anthony avait éprouvé un certain intérêt. Voici ce qu’il voulait dire à celle qu’il a éliminée plus tôt cette saison.
Malhonnête, manipulateur et «nono» sont des qualificatifs que Johanie a utilisés, lors de notre entrevue, à sa sortie, pour décrire les agissements d’Anthony dans l’aventure. Des flèches qui ne passent pas pour l’homme de 31 ans: «Elle dit des propos qui ne me rejoignent pas et que je pense à la limite irrespectueux.» Il ne comprend toujours pas pourquoi elle détient encore autant de haine à son égard: «Le départ s'est fait super bien, elle était sans rancune. Elle comprenait mon choix, mais on dirait que quand elle revenue au Québec, elle s’est dit: ''Ah! Comment me rendre pertinente? Je vais essayer de le planter un peu''», dit-il en affirmant ne pas être touché par ses commentaires réducteurs. Écoutez tout ce que le couple avait à dire dans la vidéo ci-dessous.
La relation entre Alexandra et Julie-Pier a été tendue tout au long de leur passage à Chypre. Quand on demande à la compagne d’Anthony d’où vient ce climat pénible, elle répond être toujours en questionnement, puisqu’elle n’a «jamais eu de propos méchants envers elle» selon ses dires. En revanche, elle a pris le temps d’avancer une hypothèse: «À l'aéroport, on a été ensemble. (En se rendant vers l’aventure.) Je pense qu'elle a compris que moi, je ne la trouvais pas drôle. Ce n’est pas mon genre d'humour», dit-elle sans en avoir la certitude. Une seule chose est claire, les deux jeunes femmes ne seront jamais amies.
De nombreux admirateurs d’Occupation Double remettaient en doute le duo d’Anthony et Alexandra, en partie à cause de leur différence d’âge de sept ans. Cependant, ils mentionnent être plus compatibles que jamais et invitent le public à ne pas juger leur relation: «Comment le monde peut faire pour comprendre si deux personnes sont un match? […] Ça ne vous regarde pas et nous on le sait, en ce moment, on ne se lâche pas», ont-ils confirmé lors de notre entretien précisant même qu’ils allaient passer le temps des Fêtes ensemble.
