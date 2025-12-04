Anthony et Alexandra d’OD Chypre disent franchement ce qu’ils pensent de Johanie

Des propos de Johanie qui dérangent

Malhonnête, manipulateur et «nono» sont des qualificatifs que Johanie a utilisés, lors de notre entrevue, à sa sortie, pour décrire les agissements d’Anthony dans l’aventure. Des flèches qui ne passent pas pour l’homme de 31 ans: «Elle dit des propos qui ne me rejoignent pas et que je pense à la limite irrespectueux.» Il ne comprend toujours pas pourquoi elle détient encore autant de haine à son égard: «Le départ s'est fait super bien, elle était sans rancune. Elle comprenait mon choix, mais on dirait que quand elle revenue au Québec, elle s’est dit: ''Ah! Comment me rendre pertinente? Je vais essayer de le planter un peu''», dit-il en affirmant ne pas être touché par ses commentaires réducteurs. Écoutez tout ce que le couple avait à dire dans la vidéo ci-dessous.