Cette animatrice vedette annonce qu’elle a décroché un rôle dans Indéfendable

Un nouveau visage connu et adoré du public débarque dans la nouvelle saison d'Indéfendable.

On sait que Maxim Roy, Naïla Louidort, Mylène St-Sauveur, Julie du Page et plusieurs autres rejoindront la série.

Maintenant, on apprend que Varda Étienne a obtenu un rôle dans la quotidienne. Attendez de voir son annonce, on vous dévoile le tout plus bas dans l'article.