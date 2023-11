Anik Jean dévoile son nouveau projet emballant!

«J’ai la chance de connaître Michel depuis quelques années et je suis tombée en amour avec ses romans. Il a un don pour écrire des histoires fascinantes, mais qui s’inscrivent aussi dans notre Histoire. J’ai beaucoup appris au fil de ses livres. Qimmik m’a choquée et bouleversée. C’est un honneur de pouvoir enfin collaborer avec Michel et de mettre mes images au service de ce roman-choc, fort et émouvant, qui met en lumière les drames, mais aussi la résilience des peuples du Grand Nord, un territoire majestueux que Michel décrit avec poésie et un grand pouvoir d’évocation.»

Le film sera produit par PaNik Fiction, boîte de production fondée par Patrick Huard. L'époux d'Anik Jean se dit lui aussi très emballé par ce projet:

«C’est un privilège pour nous de lancer ce projet extraordinaire, une histoire épique sur un sujet important et troublant, qui aura assurément une portée ici et ailleurs. Michel Jean possède ce génie de nous amener à regarder en face des faits historiques, mais il le fait avec énormément d’émotions et en compagnie de personnages auxquels on s’attache profondément. Ce sera une fois encore le cas avec ce western du Grand Nord!»