C’est ELLE, l’amoureuse de Karl Walcott!

Danielle, qui évolue dans le monde de la danse à Vancouver depuis plus de 10 ans, a aussi fait ses preuves à l’écran, apparaissant dans des films comme À tous les garçons: Pour toujours et à jamais et Bring It On: Cheer or Die.

Le couple semble très heureux ensemble et c’est une belle preuve que l’amour et la carrière peuvent parfaitement s’entrelacer.

Vous pouvez d'ailleurs découvrir plusieurs mignons clichés partagés par les amoureux via Instagram!