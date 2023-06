Ce couple adoré de L'amour est dans le pré s'est marié ce week-end, voyez les photos des invités

Un couple adoré de L'amour est dans le pré s'est marié ce week-end!

Puisque les époux sont très discrets sur les réseaux sociaux, c'est grâce aux publications de plusieurs agriculteurs et candidats chouchous de l'émission qu'on a pu deviner de qui il s'agissait : Luc et Mélissa, de la troisième saison de l'émission!

Les célébrations avaient lieu ce week-end au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Voici les portraits des couples qui étaient présents, dont Jennifer et Ludovic, Jessyca et Jérôme ainsi que Fidjie et Ludovic!