Il y a de l’amour dans l’air: voyez cette vidéo de Caroline Néron et son chum sous les flocons

Caroline Néron nous fait totalement craquer avec une nouvelle vidéo, aujourd'hui!

La comédienne et femme d'affaires a partagé des images d'une balade en nature avec son beau Luc et les images sont magnifiques. Après la tempête de la semaine dernière, les amoureux en ont profité pour prendre le grand air!

Voici la publication en question avec comme trame de fond le succès It's Beginning to Look a Lot Like Christmas de Michael Bublé :