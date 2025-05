Amélie B. Simard se retrouve captive sur scène et c’est très chaud

La revue masculine arrive de l’Australie et offre aux amateurs de sensations fortes une soirée sexy et séduisante… comme en témoigne ce moment entre Amélie B. Simard et ce beau colosse (vous le verrez en top d’article).

Êtes-vous du genre à vouloir être pris au piège sur scène comme elle pour un moment torride?

Il n’y a clairement pas d’âge pour profiter de ce genre de soirée entre ami.e.s, et ça tombe bien, parce que la tournée Thunder From Down Under sera de retour au Québec avec des dates prévues à Gatineau et à Québec, en juin.

