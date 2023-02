«On l'a échappé belle»: Alicia Moffet donne des nouvelles de sa santé﻿

« À tous ceux qui sont venus me voir en spectacle : on l’a échappé belle! On l’a échappé belle parce que je suis TELLEMENT malade à matin! Pis hier aussi. J’étais vraiment malade à Québec aussi, mais j’ai pris de la cortisone, ça fait que ça a camouflé le bobo. Il n’y a aucune chance que je serais capable de faire un spectacle aujourd’hui, ou demain, ou cette semaine. Ça fait que… on a été chanceux! »

Aujourd'hui, Alicia Moffet a fait un suivi sur la situation.

Après avoir été consulter un médecin, elle a appris qu'elle faisait une amygdalite. Elle est donc sur les antibiotiques et au repos forcé pour les prochains jours.