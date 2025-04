Alexandre Champagne révèle avoir touché ce montant exorbitant grâce au premier livre de Trois fois par jour

Lancé en 2014, le premier tome de Trois fois par jour s’est vendu à plus d’un demi-million d’exemplaires, avec un prix moyen avoisinant les 37,95$. En tant que coauteur et photographe du projet, Alexandre Champagne percevait entre 10 % et 14 % de redevances, selon les ententes. Un partenariat 50-50 qu’il a toujours tenu à souligner, malgré les critiques ou les perceptions du public.

Et même si Marilou et lui ne forment plus un couple aujourd’hui, il reconnaît que cette aventure les a rendus financièrement indépendants: «Oui, ça nous a mis riches», a-t-il admis avec franchise, ajoutant tout de même qu’ils n’avaient pas le même rapport au risque et que leurs fortunes avaient fini par diverger avec le temps… non sans un éclat de rire.

Comme quoi, photographier des quiches peut parfois rapporter gros!

