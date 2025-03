Alexandre Champagne lance une pointe à Marilou et c’est hilarant

Dans une publication sur Facebook, Alexandre confie qu’il apprécie que sa fille, Jeanne, arrivent dans une maison bien rangée lorsqu’elle vient lui rendre visite.

Malgré toute sa bonne volonté, il a manqué de temps et la maison était dans le désordre. Il a pris le temps d'en informer Jeanne : «Jeanne, je veux te dire, c'est un peu le bordel et je m'en excuse, mais je veux que tu saches qu'on va passer un temps précieux ensemble et que je ferai le ménage demain. Mais c'est vraiment le bordel.»

La réponse de sa fille a été parfaite: «Chez Maman aussi». Il s’agit de Marilou l la mère de Jeanne. Cette dernière, qui nous fait rêver avec ses pièces entièrement Pinterest, admet malgré tout que tout n’est pas parfait.