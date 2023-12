Alexandre Barrette s’est mis sur son 36 pour se rendre à la cour municipale

«C'est à Québec, ma ville préférée sur terre. C’est 4 soirs cet hiver.

C’est avec mes plus gros coups de cœur du moment en humour au Québec. Ça va être des soirées qui n’auront aucun bon sens. Pénurie de bon sens. Attends-moi… Je viens de parler au gérant, il me confirme : BACK ORDER DE BON SENS!

J’animerai ces soirées où j’en profiterai pour vous présenter du nouveau matériel exclusif et je serai accompagné de plusieurs invités différents à chaque spectacle.



C’est le rendez-vous à ne pas manquer à Québec cet hiver! Ça se passe à l’Impérial Bell et on organise ça avec la gang de Bleufeu(FEQ, etc.)!!!!

Tu peux acheter tes billets pour 1 soir seulement, mais il y a aussi un bon rabais si tu achètes les 4 soirées comme cadeau de noël dernière minute à ta douce moitié!!!!



Invités différents … à chaque mois !!!

Achète tes billets :

15 janvier - 19 février - 18 mars - 15 avril»

Tous les détails se trouvent sur le site officiel de l'Impérial Bell.