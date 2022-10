Alexandre Barrette annonce une mauvaise nouvelle

« En 20 ans de carrière, j'ai jamais annulé un spectacle.

À part un mal de gorge, j'aurais vraiment envie d'aller faire les spectacles d'en fin de semaine, mais par respect du protocole, des mesures sanitaires et surtout, pour m'assurer de n'infecter personne d'autre, je me dois d'annuler les représentations prévues vendredi et samedi à Magog et Terrebonne étant donné que je viens de tester positif à la COVID.

- Alex

**Tous les détenteurs de billets seront contactés sous peu. »