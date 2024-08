Agression sexuelle contre Léa Clermont-Dion: Michel Venne devra aller en prison

«En octobre 2017, à l’âge de 27 ans, j’ai porté plainte pour une agression sexuelle survenue lorsque j’avais 17 ans. Aujourd’hui, sept ans après avoir entamé des démarches judiciaires et seize ans après les faits, je peux enfin dire que ce chapitre de ma vie est maintenant clos. Aujourd’hui, l’appel de la défense a été rejeté à l’unanimité, l’accusé a été reconnu coupable et devra purger une peine de six mois de prison.

J’éprouve un grand sentiment de sérénité. Celui d’avoir fait le bon choix, d’avoir écouté ma petite voix malgré toutes ces tentatives de me faire taire. Je ne me suis pas tue et j’ai persisté.

Désormais, je tourne la page sur cette histoire triste qui finit bien, une fois pour toute.

Merci à mes proches qui ont été là jusqu’au bout, au valeureux Me Michel Bérubé et à Sophie Sheedy. Je pense aussi à l’enquêteur Daniel Raymond parti trop, celui qui m’a cru le premier, et qui a été pour moi un guide dans tous ces travers. Je pense à toi Dan.



P.S Je ne donnerai pas d’entrevue. Tout a été dit dans mon essai Porter plainte.», dévoile-t-elle sur Instagram.

Léa Clermont-Dion, de son côté, a joué un rôle clé dans la sensibilisation du public aux enjeux liés aux agressions sexuelles. Depuis qu'elle a révélé les abus dont elle a été victime, elle est devenue une voix puissante pour les droits des victimes, dénonçant l'impunité dont bénéficient souvent les agresseurs. Son courage à prendre la parole, malgré les conséquences personnelles, a inspiré de nombreuses personnes à partager leurs propres histoires et à réclamer justice.

Cette affaire met en lumière les difficultés auxquelles les victimes d'agressions sexuelles doivent faire face, ainsi que les défis du système judiciaire pour rendre justice. Le chemin a été long pour Léa Clermont-Dion, mais la confirmation de la culpabilité de Michel Venne représente une victoire importante, non seulement pour elle, mais pour toutes les personnes qui ont été victimes d'abus.

