L’acteur britannique Terence Stamp est décédé

Début du contenu principal.
Le cinéma britannique perd l'une de ses grandes figures...
Terence Stamp, acteur au charisme unique et au regard perçant, est décédé à l’âge de 87 ans.
La nouvelle a été confirmée par sa famille, qui a souligné l’héritage immense qu’il laisse derrière lui, autant comme acteur que comme scénariste.
La cause du décès n’a pas été révélée...
Né à Londres en 1938, Stamp s’impose dès son premier rôle marquant dans Billy Budd (1962). Sa performance lui vaut une nomination aux Oscars et le prix du meilleur acteur au Festival de Cannes trois ans plus tard pour The Collector. Formé auprès de grands noms comme Laurence Olivier, il s’inscrit dès le début dans le mouvement des « jeunes hommes en colère », qui cherchaient à injecter un réalisme social au cinéma britannique.
Pour le grand public, Stamp restera surtout associé à son rôle du Général Zod dans Superman (1978) et Superman II (1980). En ennemi juré de l’homme d’acier incarné par Christopher Reeve, il a marqué toute une génération avec un mélange de noirceur et de charme. Plus tard, il reviendra à l’univers de Superman en prêtant sa voix au personnage de Jor-El dans la série Smallville.
Bien que son nom soit lié aux superhéros, Stamp a démontré une grande polyvalence. En 1994, il bouleverse le public dans The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert, en interprétant Bernadette, une femme trans. Ce rôle lui vaut une nomination aux Golden Globes et reste une de ses performances les plus saluées. Quelques années plus tard, il impressionne encore dans The Limey (1999), un drame policier signé Steven Soderbergh.
Véritable sex symbol dans les années 1960, Terence Stamp a aussi fait parler de lui pour sa vie amoureuse mouvementée, notamment ses romances avec Julie Christie et Jean Shrimpton. Marié tardivement à Elizabeth O’Rourke en 2002, il a divorcé six ans plus tard et n’a jamais eu d’enfants.
Connu pour son exigence professionnelle, il n’hésitait pas à admettre avec humour: « Je ne fais pas de mauvais films, sauf si je n’ai pas les moyens de payer mon loyer. »