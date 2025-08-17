L’acteur britannique Terence Stamp est décédé

Le cinéma britannique perd l'une de ses grandes figures...

Terence Stamp, acteur au charisme unique et au regard perçant, est décédé à l’âge de 87 ans.

La nouvelle a été confirmée par sa famille, qui a souligné l’héritage immense qu’il laisse derrière lui, autant comme acteur que comme scénariste.

La cause du décès n’a pas été révélée...