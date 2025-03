A Walk to Remember: Un reboot en préparation, 23 ans après le film culte avec Mandy Moore et Shane West

Sorti il y a plus de deux décennies, A Walk to Remember mettait en vedette Shane West dans le rôle de Landon Carter, un lycéen rebelle qui tombe amoureux de sa camarade de classe studieuse et réservée, Jamie Sullivan, incarnée par Mandy Moore. Le film, véritable coup de poing émotionnel, suivait leur relation alors que Jamie luttait contre la leucémie, laissant des millions de spectateurs en larmes.

Le projet de remake est entre les mains de Denise Di Novi et Hunt Lowry, qui avaient déjà produit la version originale. Adam Shankman, réalisateur du film de 2002, ne semble pas encore impliqué, et aucun réalisateur n’a été annoncé pour l’instant.