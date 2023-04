Charlotte Cardin pose seulement vêtue d'un pantalon

Après avoir atteint le sommet des palmarès avec son dernier album certifié platine et avoir complété une tournée nord-américaine à guichet fermé, Charlotte Cardin est de retour avec un tout nouvel extrait: Confetti. La pièce électro-pop offre aux fans des sonorités rythmées, une mélodie entraînante et un refrain accrocheur qui promet de se retrouver très vite sur toutes les lèvres. Au son de l’emblématique voix feutrée de son interprète, la chanson aborde avec transparence et légèreté la lourdeur des combats intérieurs qui habitent les personnes introverties.

«Confetti est un hymne aux introvertis. J’ai réalisé que chaque fois que je me retrouvais en soirée, il y avait un moment où j’avais besoin d’aller me ressaisir dans les toilettes pour arriver à me recentrer. Quand je m’en suis rendu compte, je me suis dit “je dois écrire une chanson à ce sujet”. C’est une party track pour les gens qui n’aiment pas faire la fête», partage Charlotte Cardin.