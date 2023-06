Photo: 2Frères, Anick Dumontet et Annie Brocoli réunis pour le Téléthon

Erik et Sonny Caouette de 2Frères nous ont fait chanter dans nos salons en reprenant LE hit des années 90 de merveilleuse façon!

C’est lors de leur passage à l’émission Je viens vers toi que les chanteurs ont donné une nouvelle vie à la chanson «I Want it That Way» des Backstreet Boys!

Même Marc Labrèche s’est joint à leur interprétation en grattant la guitare et en fredonnant l’air connu.

On adore le petit son folk que les chanteurs ont donné à cette pièce qu’on connait par cœur. Ils ont d’ailleurs fait lever la foule, qui a allumé briquets et téléphones pour l’occasion.

Voir la vidéo.

