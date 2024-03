Voici les 12 couples qui participent à la nouvelle téléréalité Le grand chantier RONA

Baie-Comeau

Jessie (38 ans, Travailleuse sociale)

Jack (37 ans, Gestionnaire de projet)

En couple depuis 20 ans, mariés depuis 17 ans. Ils ont 2 enfants (15 et 13 ans)

Ensemble depuis le secondaire, Jessie et Jack forment un couple solide. De Roméo et Juliette sur les planches du théâtre de leur école à parents de deux adolescentes, ils sont toujours aussi complices. Le couple souhaite depuis longtemps bâtir leur propre maison. Le Grand chantier RONA est l’occasion en or pour eux de réaliser leur plus grand rêve.