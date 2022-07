10 photos du fils aîné de Patrick Labbé qui feront monter votre température

En le voyant, on trouvait que le beau Émeric avait l'air d'un surfeur californien... Et on ne s'est pas trompé!

Émeric Labbé, âgé de 27 ans, habite depuis 4 ans en Australie et fait du surf jour et nuit! Le jeune surfeur au corps musclé et bronzé, a d'ailleurs lancé sa marque de vêtements là-bas, PRJCT by HEMRYK, influencé par son nouveau mode de vie!

Sans plus attendre, découvrez des clichés d'Émeric qui feront assurément monter votre température!