Deschamps raconte Yvon: un documentaire sur l'humoriste à voir absolument!

Voici le résumé officiel de ce documentaire qui risque de réunir de nombreux fans de la star devant leur télé:

De la création de l'Osstidcho, en passant par sa plus tendre enfance, où sa mère tricotait en haut de l'escabeau parce qu'il y faisait plus chaud, aux mouvements populaires des années 60, Yvon se raconte. Le tout bercé par des images d'archives variées, tantôt de St-Henri où il a grandi, et tantôt celles d'un Québec en plein bouleversement.

À voir ce soir à 20h à Télé-Québec.