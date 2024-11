Yury Feuiltault d'OD Bali coupable de voies de fait

Les faits reprochés à Yury se sont produits quelques années après son apparition dans l’émission de téléréalité. Conformément à une ordonnance du ministère public, la publication de toute information permettant d’identifier la victime est strictement interdite.

Selon les détails fournis par la procureure de la Couronne, Me Élizabeth Gallant, deux épisodes de violence sont imputés à l’ancien candidat. Le premier incident aurait eu lieu lorsque Yury, sous l’effet de l’alcool, a donné un coup sur le bras de la victime avant de la pousser au sol. Lors du second incident, il aurait été plus menaçant, agrippant la victime par son manteau et lui disant des paroles violentes, incluant la phrase: «Je vais te défoncer ma crisse».