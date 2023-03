On vient d'apprendre une fabuleuse nouvelle concernant Yellowjackets

Cette série mêlant drame et horreur raconte l'histoire d'une équipe féminine de soccer extrêmement talentueuse qui survit à un accident d'avion dans une région sauvage de l'Ontario. La série suit la descente aux enfers des jeunes femmes, qui tenteront le tout pour le tout afin de survivre en plein cœur d’une région sauvage, et qui deviendront des adultes et tenteront de reconstituer toutes les pièces du puzzle, 25 ans plus tard.

Dans la saison 2, les survivantes du crash devront affronter l'hiver... et leur santé mentale en prendra un coup.

Voici l'intense bande-annonce de Yellowjackets, saison 2 :

 

Si vous n'avez pas encore vu la toute première saison, vous pouvez la visionner sur Crave dès maintenant!