William Cloutier dévoile (en cachette) une vidéo de sa danse de futurs mariés 

C’est sur Instagram que le chanteur a déposé la vidéo, à l’insu de sa douce. Sur l’extrait rempli d’amour, on les voit pratiquant leur chorégraphie magnifique en riant comme des enfants!

Ils semblent plus amoureux que jamais sur ces images dignes d’une comédie romantique. Sous la vidéo, William Cloutier a inscrit :

«Tu ne seras pas contente que je publie cette vidéo sans te le demander, donc j’ai attendu que tu dormes… Parce que c’est aussi dans les soirées les plus banales à la maison où tu portes ton pyjama de petits chats, qu’on a les cheveux gras et qu’on boit le vin à même la bouteille que je t’aime + que tout.»

On ne peut pas être plus fans d’eux que ça et on les trouve trop beaux! Ils seront certainement prêts pour leur mariage et nous en mettrons plein la vue!