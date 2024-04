William Cloutier partage une vidéo sur l’éclipse et ça ne sa passe pas comme prévu

Dans la vidéo, William joue deux rôles, le premier, un homme prévenant qui rappelle à son voisin l'importance de porter des lunettes pendant l'éclipse et le deuxième, celui qui n'envisage pas d'écouter les conseils parce qu'il ne veut pas débourser spécialement pour l'événement.

À la fin du sketch, on peut voir le deuxième homme se plaignant de douleurs oculaires. On a adoré ce petit film, on a déjà hâte à la prochaine vidéo!

