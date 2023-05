William Cloutier partage la plus adorable vidéo de sa famille... en sandwich!

« On se reposera quand on sera mort », citation qui prend tout son sens le jour où tu deviens parent. C’est vertigineux comme rôle et Ô combien challengeant. Force est d’admettre qu’avoir deux p’tits bout de monsieur qui dépendent de toi à temps plein, ça te change une vie ! Mais ce qui change pas c’est que je t’aime @sara_dagenais. Au travers des défis les plus grands et nos aventures les plus folles. Ça te dit qu’on se marie? »

Rappelons que le grand gagnant de l'édition 2021 de Star Académie a demandé la main de Sara, l'automne dernier, à Paris. C'est devant le superbe décor de la tour Eiffel que William a demandé son amoureuse des dix dernières années en mariage.