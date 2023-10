Voici ce que deviennent Dominic et Martin

Le duo comique bien-aimé, Dominic et Martin, célèbre son 30e anniversaire de collaboration avec une tournée à travers le Québec. Leur sixième spectacle, intitulé Six, les emmène dans différentes régions de la province, y compris la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, la Mauricie, et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. De plus, une représentation supplémentaire est prévue au Casino de Montréal en février 2024.