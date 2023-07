Virginie Fortin est enceinte!

Bonne nouvelle: on vient de découvrir la distribution de la nouvelle série INSPIREZ EXPIREZ qui sera diffusée sur Crave dès cet automne. Et on peut déjà vous dire que vous allez adorer cette histoire dont le tournage vient tout juste de commencer!

Les têtes d’affiche sont Sonia Cordeau et Virginie Fortin qui interprètent deux femmes au début de la trentaine qui sont dans le même cercle d’amies, mais qui n’ont aucune affinité ensemble.

