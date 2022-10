Après District 31 et Norbourg, voici le nouveau projet de Vincent-Guillaume Otis

Voici le résumé de la pièce Le fils avec Vincent-Guillaume Otis, qui est mise en scène par René Richard Cyr :

Nicolas vit une « passe difficile », et ses parents, séparés, ne savent plus quoi faire pour l'aider. Ils se sentent dépassés par la situation, mais continuent d'encourager leur fils. Est-ce que les bonnes intentions et l'amour des parents suffiront ?

Outre le célèbre comédien, on y retrouve Émile Ouellette, Stéphanie Arav, Sylvie De Morais-Nogueira, Frédéric Paquet et Charles-Aubey Houde. Voilà une excellente occasion d'organiser un petit séjour à Montréal en amoureux ou entre amis pour voir cette brochette talentueuse sur scène! La pièce Le fils est présentée au Rideau Vert jusqu'au 29 octobre.