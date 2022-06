Viggo Mortensen et Scott Speedman brillaient sur le tapis rouge du film Les crimes du futur à Montréal

Les Crimes du futur prendra l’affiche au Canada le 3 juin prochain. Le film met en vedette Viggo Mortensen (A History of Violence, Eastern Promises, Green Book), Léa Seydoux (No Time to Die, The French Dispatch, La Vie d’Adèle chapitres I et II), Kristen Stewart (Spencer, Seberg, Clouds of Sils Maria, Twilight) et Scott Speedman (Citizen Gangster, Barney’s Version, Adoration).

Alors que l’espèce humaine s’adapte à un environnement de synthèse, le corps humain est l’objet de transformations et de mutations nouvelles. Avec la complicité de sa partenaire Caprice (Léa Seydoux), Saul Tenser (Viggo Mortensen), célèbre artiste performer, met en scène la métamorphose de ses organes dans des spectacles d’avant-garde. Timlin (Kristen Stewart), une enquêtrice du Bureau du Registre National des Organes, suit de près leurs pratiques. C’est alors qu’un groupe mystérieux se manifeste : ils veulent profiter de la notoriété de Saul pour révéler au monde la prochaine étape de l’évolution humaine...