Vidéo: voyez Julie Snyder rire aux éclats avec Jane Birkin

Aux grands maux, les grands moyens: Julie Snyder a dû s’adresser à ses fans pour leur expliquer qu’elle n’était PAS affiliée à une compagnie douteuse de produits amaigrissants.

Sur son compte Instagram, l’animatrice s’est filmée afin d’expliquer la situation et éviter à ses abonnés de tomber dans le panneau. Elle a raconté qu’une compagnie frauduleuse utilisait son nom et son image afin de vendre des jujubes permettant de perdre du poids.

Julie Snyder a donc d’abord tenu à préciser qu’elle n’avait jamais eu recours à de tels produits et qu’en plus, ces derniers étaient illégaux et dangereux pour la santé.

