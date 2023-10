Vidéo: Ricardo est «vraiment ému» devant ce nouveau projet

Il s'agit de la fameuse Maison Biard, maison patrimoniale construite à la fin des années 1800. Elle est située à Percé, au bord de l'eau et face au Rocher.

Auparavant, cette demeure appartenait à l'’Université Laval. Elle était utilisée à des fins éducatives pour des formations étudiantes. Ricardo et Brigitte l'ont achetée il y a quelques mois. On vous invite à voir ces photos de la superbe maison.

Comme l'indique le célèbre chef dans la vidéo, sauver et restaurer les demeures patrimoniales revêt une importance capitale pour préserver l'identité culturelle et historique du Québec. Ces maisons racontent l'histoire de la communauté et sont les gardiennes de traditions, de styles d'architecture et de souvenirs précieux.