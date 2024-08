Véronique Cloutier souhaite la bienvenue à un nouveau Fantastique d'une façon bien particulière

Véronique Cloutier a souhaité la bienvenue à un nouveau membre de la bande des Fantastiques d'une drôle de manière et le moment est touchant.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.



En effet, la reine mère a profité de la fête de Phil Roy pour annoncer la grande nouvelle à un nouveau Fantastique. Il s'agit de l'humoriste Christophe Dupéré, une des pétales de l'émission de Phil Roy Un peu, beaucoup, passionnément l'été.

L'apparition de Véro s'est faite via une vidéo où elle souhaite un joyeux anniversaire à son ami mais tourne rapidement les festivités en annonce officielle.

Tout le monde était donc déjà réuni pour féliciter le nouveau Fantastique comme il se doit et c'est grâce à Phil. La réaction des deux amis était belle à voir. Ils étaient fiers et heureux.

L'audition de Christophe Dupéré, pour faire partie de la bande des Fantastiques, était, paraît-il, très bonne et selon Véro, il est très attachant. On a hâte de l'écouter à Véronique et les Fantastiques dès le 19 août au 107,3 Rouge.

