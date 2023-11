Véronique Cloutier reçoit tout un honneur

«Félicitations à Véronique Cloutier! 🎉⁣

Nous sommes très heureux de vous partager cette très belle nouvelle : Véronique Cloutier est la lauréate d’un prix Allia - Alliance des femmes des industries créatives remis hier soir lors de leur gala bénéfice. 👏🏆⁣

Véronique a été saluée pour sa carrière exceptionnelle autant à la télévision qu’à la radio et ce, depuis l’âge de 14 ans mais aussi pour son engagement philanthropique remarquable, en contribuant de manière significative à des œuvres caritatives et notamment en créant avec son conjoint Louis Morissette, la Fondation Véro et Louis. 🏠🧡 ⁣

Nous sommes très fiers de notre fondatrice et la remercions pour sa formidable implication. 😍⁣

Son impact va bien au-delà des projecteurs, touchant les cœurs et faisant une différence positive dans la vie de nombreuses personnes. 💖⁣

Merci, Véronique, de démontrer que le succès va de pair avec la générosité et la bienveillance. ✨⁣»

On lui lève notre chapeau!

Très fier de son épouse, Louis Morissette lui a rendu adorable hommage sur Instagram. En quelques mots, on comprend que le complice de Véro restera toujours son plus grand fan: