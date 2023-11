Véronique Cloutier a de quoi célébrer

Hier, la belle gang du magazine VÉRO célébrait en grand leur dixième année. Dix ans à célébrer la femme, la diversité, la tolérance et l'amour de soi. L'équipe peut être très fière!

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

Le compte Instagram du magazine VÉRO regorge de clichés et de vidéos de l'événement et on a pu y voir une magnifique Véro au style impeccable. Sa longue robe noir à col roulé agencée à ses chaussures sport et ses bas noirs lui donnaient un air chic décontracté. Mention spéciale à la coiffe de la reine-mère, qui avait eu recours au coiffeur Marcus juste avant la soirée. Impeccablement bouclée, on adore!